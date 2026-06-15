フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月15日、自身のX（旧ツイッター）を続々更新。この日、日本時間の早朝に行われた『サッカーFIFAワールドカップ2006 グループF初戦・日本―オランダ戦』にリアルタイムで反応し続けました。【写真を見る】【 中川安奈 】“本田圭佑 解説” に立て続けに反応「本田さん『1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ』」サッカーW杯・日本初戦 リアタイで続々投稿中川さんは、日付が変わった15日・午前0時す