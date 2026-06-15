◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）指揮を執ることになった5月26日の交流戦初戦から18試合。3番に吉川尚輝選手、坂本勇人選手、佐々木俊輔選手やティマ選手などのべ8人を据えた巨人の橋上秀樹監督代行。「固定した方がいいのかは悩ましいところではある」と率直に答えました。「レギュラーをなかなか確定できないところがいくつかある。いい意味でいい競争になっているところはある。となると、なか