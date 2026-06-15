日本政府は、アメリカとイランの合意をどう受け止めているのでしょうか。【映像】「大きな一歩」と歓迎している高市総理高市総理大臣は「事態の収束に向けた大きな一歩だ」と歓迎し「当事国が粘り強く交渉を行った結果だ」と評価しました。高市総理はそのうえで、ホルムズ海峡の安全な航行や、イラン核問題の最終的な合意の一日も早い実現に期待を示しました。日本にとって今後のポイントは、機雷掃海を含めたホルムズ海峡