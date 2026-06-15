「線状降水帯直前予測」の速報が沖縄県本島北部に発表されました。この地域では、遅くとも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっています。「線状降水帯」にならなくても、災害につながるような非常に激しい雨が降ることが予想されています。気象庁は「線状降水帯が発生してから屋外へ避難するのは危険だ」として、この段階で、速やかに適切な防災行動をとってほしいとしています。自治体からの避難情報を確認してくださ