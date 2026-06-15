女子プロレスのスターダムの伊藤リスペクト軍団は15日、都内で公開練習を行った。20日の代々木大会でアーティスト・オブ・スターダム選手権次期挑戦者の伊藤リスペクト軍団の伊藤麻希、古沢稀杏、新加入の梨杏が集合。「伊藤リスペクト軍団とは何なのか、オリジナルのアイドルを呼んで心を一つにしたい」と伊藤リスペクト軍団のオリジナルメンバーの新日本のエル・デスペラードが“スペシャルコーチ”として登場した。まずは