フジテレビ系「指原千夏」が１３日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。この日は、ピン芸人・永野をゲストに迎えた。永野は、若槻が人気キャラクター「クマタン（ＫＵＭＡＴＡＮ）」をプロデュースするなど、アパレルブランドでも成功していることを指摘。「芸能人として、どう生きたいかみたいな。なんか聞きたいなって。それこそ、若槻さんもプロデュ