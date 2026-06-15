イラン側は合意の成立が発表される「およそ1時間前まで交渉が続いていた」と明らかにしたうえで、「大きな勝利を収めた」と成果を強調しています。【映像】レバノンへの攻撃の瞬間（14日）前日にイスラエルが親イラン武装組織ヒズボラの拠点であるレバノンを攻撃したことで、アメリカとの交渉は頓挫する可能性も浮上していました。イランメディアは、イスラエルに報復の準備をしていたが、トランプ大統領から提示された「土