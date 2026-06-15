▽フランス―セネガル（日本時間17日午前4時・ニューヨーク）前回準優勝のフランスが優勢。エムバペら強力なアタッカー陣が流動的な攻めを見せられるか。2002年大会での大金星の再現を狙うセネガルはベテランのマネがけん引する。▽イラク―ノルウェー（日本時間17日午前7時・ボストン）ノルウェーは世界屈指のFWハーランドが待望のW杯デビュー。司令塔エデゴールらとともに大量得点を狙う。アーノルド監督が率いる40年ぶり出