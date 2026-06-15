サッカー日本代表は１４日(日本時間１５日未明)、米テキサス州ダラスでオランダと１次リーグ初戦を戦い、２−２で引き分けた。試合会場のダラススタジアムは元々、アメフトの人気チームの本拠地でもあり、そこで行われたサッカーの試合はいかにもアメリカらしい演出で彩られた。（デジタル編集部古和康行）警備に物価に…いくらなんでも、アメリカすぎる。この日、日本代表とオランダの一戦はダラススタジアム（ワールドカ