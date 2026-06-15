◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント2回戦Honda6―1鷺宮製作所（2026年6月15日大田）Hondaの坂口渉内野手（23）が一発を含む2安打4打点と気を吐いた。1―0の5回無死一塁から、外角高め直球を捉えると左翼席への2ラン。恐怖の8番打者は「ボール球だったと思いますが、思い切っていった結果がホームランになって良かったです」と笑みを浮かべた。4―1の8回2死満塁では外角低めチェンジアップを中