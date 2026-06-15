大相撲パリ公演に参加した幕内琴栄峰（佐渡ケ嶽）がこのほど、自身のトレードマークである美しい四股をエッフェル塔をバックに披露した。琴栄峰後援会の公式インスタグラムに画像が投稿された。５月の夏場所では終盤まで優勝を争いなど実力を伸ばし、高く足を上げる四股で人気も上昇中の琴栄峰。パリの観光名所をバックに、バラが描かれた浴衣姿で、高く足を上げた瞬間が切り取られた。同部屋の大関琴桜、実兄の関脇琴勝峰との