街中で身近にアートを楽しんでもらおうと、金沢市の複合商社で現代アートの新作が展示されました。私設の現代美術館「KAMU kanazawa」が手掛ける、街中に現代アートを溶け込ませるプロジェクト。金沢市の複合商社「三谷産業」でその新作が披露されました。 展示されたのは沖縄出身のアーティスト「照屋勇賢」さんが手がけた旗、「空どろぼう-The flag for birds-」。曇りが多い金沢の空に沖縄の空を