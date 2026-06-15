6月10日、衆議院議長公邸で皇族数確保策に関する全体会議が開かれ、皇族数の確保をめぐる「立法府の総意」がとりまとめられた。「天皇陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認するとしたうえで、（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案、（2）旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案、が『いずれも了』とされました。一方