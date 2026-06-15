【モデルプレス＝2026/06/15】6月19日に公開される舘ひろし主演映画『免許返納!?』。この度、同作に出演する西野七瀬がアクションシーンにまつわる撮影秘話を明かされた。【写真】元乃木坂、舘ひろし演じる大スターのマネージャー役 “塩対応”の表情◆舘ひろし＆西野七瀬、2度目の共演「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られるダンディな一面を見せ、『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多く