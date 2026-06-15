【モデルプレス＝2026/06/15】女優の橋本愛が4月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットした姿を公開し、話題となっている。【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「本物の美人だ」小顔際立つクールな新ヘア◆橋本愛、ヘアカットした姿を公開橋本は「映画『祝山』初日舞台挨拶」とコメントを添え、主演映画「祝山」舞台挨拶のオフショットを投稿。「髪もっときった」と添え、これまで長めのショートヘアだったヘ