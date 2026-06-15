朝日に照らされたベッドの上で、大好きな飼い主さんに目一杯甘える猫さん。ゴロゴロ音も可愛い愛情表現も止まらなかったようで…？ 猫好きさんにとってまさに理想的な朝の光景を映した投稿は、記事執筆時点で3.1万回再生を突破し、「かわゆすぎて鼻血出そう」「こんなん仕事行けませんて」「癒される～♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：朝から甘えん坊モード全開の三毛猫→ゴロゴロと喉