重度の皮膚炎を乗り越え、驚きの変貌を遂げた猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は53万回以上表示され「むっちりした姿が可愛いです」「たぷたぷで可愛いです」とのコメントが寄せられていました。 【写真：重度の皮膚炎だった『500gの小さな子猫』→約半年後…激変した『現在の様子』】 500gだった小さな子猫 Xアカウント「かまねこ」に投稿されたのは、驚きの成長をした猫ちゃんのビフォーアフターで