日本がオランダと2-2の引き分けサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの日本―オランダ戦が行われ、2-2の引き分けだった。日本は2度追いつく粘りを見せ、強豪から勝ち点1を奪取。この展開は、本大会に出場できなかった中国のファンにも称賛を浴びている。中国メディア「北京日報」は「2回リードされて2回追いつく。日本が2-2でオランダと引き分け、アジアチームの無敗の記録を継続」と