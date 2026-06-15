猫が家族のケンカに反応する3つの理由 1.家の「空気感」に警戒している 猫はとても聴覚が優れている動物なので、声や物音などを人間よりも敏感に察知します。したがって、飼い主さんが口論する声は、猫にとって強い刺激になり「いつもと違う」ことを察知するのです。 これに加え猫は変化を嫌う動物なので、家の中の「空気」がピリピリしていることを感じると、ストレスを感じたり、不安や警戒心を抱きやすくなっ