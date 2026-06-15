宇都宮市の市街地や日本三景の1つ「天橋立」（京都府）にまで出没しては住民を震え上がらせるクマの生態について2026年6月14日放送の「Mr.サンデー」（フジテレビ系）が詳細に報じた。「普通の人間は追いかけられたら逃げ切れない」「天橋立」で住民が撮影した泳ぐクマの画像を流す。クマは海から海岸線、砂浜を歩き、住宅地に入り込んだところでようやく麻酔銃で捕獲された。40年近くクマの生態を研究してきた石川県立大学特任教