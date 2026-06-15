オランダ戦終了直後に飛び込んできたニュースサッカー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。劇的なドローでテレビ観戦していた日本中が大いに沸くなか、画面上に映された“世界的ニュース”にSNS上のファンが驚くシーンがあった。後半5分に先制を許し、中村敬斗のゴールで追いついたものの、再び突き放