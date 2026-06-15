アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所でAIに関するプロジェクトを率いてきたモリー・キンダー氏が、エッセイの中で「AIの混沌(こんとん)とした中間期」の到来を予測しており、それが大きな社会的混乱を招くと指摘しています。How to help knowledge workers who lose their jobs to AIhttps://www.platformer.news/how-to-help-knowledge-workers-who-lose-their-jobs-to-ai/How to help people who lose their jobs