映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』のQ＆A付き舞台挨拶が6月14日に行われ、プロデューサー兼出演の賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が登壇した。【写真】賀来賢人、妻・榮倉奈々の“無限考察”に驚き満員御礼となったこの日、会場にはすでに本作を5回鑑賞したという熱心なリピーターも。賀来は「作った側からしても質問された時に、『そういう解釈をしているんだ！』と思うような感想を持たれる方もいらっしゃる」と