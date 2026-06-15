5月1日に日米同時公開された映画『プラダを着た悪魔２』の国内興行収入が50億円を突破。SNSでの熱い要望に応えて1＆2イッキ見上映の実施も決定した。【動画】世界で大旋風！映画『プラダを着た悪魔２』本予告編時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントとなったアンディ（アン