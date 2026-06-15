映画『祝山』の公開記念舞台挨拶が6月13日に東京・新宿ピカデリーで開催され、主演の橋本愛をはじめ、石川恋、久保田紗友、草川拓弥、武田真悟監督が登壇した。【動画】禁忌に触れた者の逃れがたい運命を描く『祝山』予告数々の傑作ホラー小説を世に送り出してきた作家・加門七海が、自身の体験をもとに描いた同名小説を映画化した本作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい