記事ポイント種子島沖の水深約1,200mの深海から、頭部の大部分を覆うほど巨大な白い眼を持つ新種の甲殻類「オオメダマヨコエビ」が発見されました。体長約2cm、深紅の体色と、背面から見ると左右が頭部背側で接するほど大きく発達した白い眼で、近縁種と見分けられます。鹿児島大学・広島大学の研究グループによる本成果は、2026年6月5日付で英国の学術雑誌『Systematics and Biodiversity』に掲載されました。 種子島沖の水