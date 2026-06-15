タレントの古坂大魔王が１５日、東京・青稜中学校・高等学校で行われた「首都高の防災・災害対策を学ぶ公開授業」に参加した。生徒役として参加した古坂は、昨年１２月に発生した山手トンネル内での車両火災に遭遇。当時、テレビ番組の収録に向かう途中に巻き込まれたといい、「地下で爆音が鳴った」と回顧。ラジオでも「『今すぐ逃げてください。逃げてない人がいたら、声をかけて、必ず一緒に逃げてください』って言われた」