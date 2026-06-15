中日の涌井秀章投手が１５日、出場選手登録を抹消された。１４日の日本ハム戦（エスコン）で今季２度目の先発マウンドに臨んだが、６回途中５失点で勝ち負けつかず。２点リードで迎えた６回に大塚、万波に２者連続本塁打を浴び、交代が告げられていた。今月２１日に４０歳となる２２年目の右腕。今季初先発となった７日の西武戦（バンテリンＤ）では５回１失点で勝敗なし。２度のチャンスで白星をつかめず、ヤクルトの石川に並