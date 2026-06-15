森永乳業は、『リプトン』ブランドから『リプトン 白桃烏龍ティーエード』を6月23日より全国で期間限定発売する。【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』同商品は、近年注目を集めるお茶とフルーツを組み合わせたドリンク“ティーエード”を手軽に楽しめる新商品。軽やかな飲み心地で、仕事や勉強の合間などのリフレッシュシーンにも適した味わいとなっている。同社は、近年のティーエード需要を背景に、リ