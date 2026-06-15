歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）において中島が主人公・神崎麗司による自身書き下ろしの楽曲「愛してTonight」パフォーマンスシーンが公開された。【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス今作は、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼ア