モデル・俳優の出口夏希が、22日発売『美的』8月号（小学館）の表紙を飾る。今回が初表紙となる出口は、2パターンの表紙で爽やかな夏の透明感を演出。特集では、この夏プライベートでやりたいことや、主演映画『ルックバック』の撮影秘話まで、素顔に迫るインタビューを掲載する。【全身ショット】美しい…！ブラックドレス姿の出口夏希表紙は、透明感と洗練された美しさを余すことなく披露。アイスブルーのトップスにベージュ