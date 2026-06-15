Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が、実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開翌日となる13日に、主役の6つ子にちなんで、大阪・東京の6ヶ所の劇場をめぐる舞台あいさつ行脚を敢行。トップバッターとなる大阪・TOHOシネマズ梅田から始まり、ラストの東京・TOHOシネマズ日比谷まで、休む間もなく東西6劇場を回る過密スケジュールを展開。この弾丸ツアーのレポートが到着した。