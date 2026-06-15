MBSの松本麻衣子アナウンサーが15日までに自身のインスタグラムを更新。元MBSアナの角淳一さん（角＝異体字）、6月末をもって「経営戦略局」に異動予定の西靖アナを囲んだMBSアナ集合ショットを投稿した。【写真】「お元気そうで何よりです」反響…角さん＆西アナはじめMBSアナ集合ショット松本アナは「MBSアナウンサーと元MBSアナウンサー角淳一さん『西靖アナウンサー』として最後の出演となるMBSラジオ『コトノハ』は、角