元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストはかねてから交流のある直木賞作家・角田光代さん。自宅に招かれ手料理に舌鼓を打った後、角田さんが約20年通い続ける行きつけの荻窪「鳥もと」へ。名物店主との再会や、角田さんが愛してやまない“魚卵飲み”の世界にも没入。創作の話からひとり飲みの極意まで、食をこよなく愛する直木賞作家の魅力に迫る。数々の名作が生まれ