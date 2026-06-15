香川県まんのう町の満濃池で行われた「ゆる抜き」＝15日午前日本最大級のため池、香川県まんのう町の満濃池で15日、水門を開放し田んぼへ水を流す「ゆる抜き」が行われた。初夏の訪れを告げる讃岐地方の風物詩で、本格的な田植えシーズンが始まる。「ゆる」はかつて池の取水口をふさいでいた木製の栓で、大正時代初期までは地元の男性らが抜いていた。現在の水門は電動式になっている。15日は、近くの神社で豊作祈願の神事を