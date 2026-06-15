赤色灯社会福祉法人北海道共同募金会（札幌市）は15日、赤い羽根共同募金などで集めた寄付金のうち、1億8千万円が使途不明になっていると発表した。会計責任者の男性事務局長（58）が着服した疑いがあり、同会は自宅待機中の事務局長を懲戒解雇する方針。刑事告訴や損害賠償請求の手続きも進める。同会によると、寄付金は同会名義の口座に保管され、通帳や印鑑を事務局長1人で管理。2020年ごろから無断で現金を引き出し、発覚