きょう（15日）未明、茨城県八千代町の排水路で、下妻市長・須藤豊次さん（67）が死亡しているのが見つかりました。【写真を見る】下妻市・須藤豊次市長（67）が死亡排水路で首をつった状態で発見事件性低いか今年4月に下妻市長に初当選きょう（15日）午前0時50分ごろ、茨城県八千代町の排水路で、現職の下妻市長・須藤豊次さん（67）が死亡しているのが見つかりました。警察などによりますと、きのう（14日）午後11時15分ご