15日、JRAは定例会見を開いた。近年、JRAの公式映像が無断で使用されているケースが増えており、JRAが著作権を有しているレース、調教等の映像の使用については従来から原則、ホームページで禁止と掲載されている。これまで目視での確認や手動での削除申請を行ってきたが、より効果的で効率的な専用のシステム、自動検知できる外部業者と今年から連携を取ることになった。YouTubeで削除等の措置を行った動画件数は22年が1件