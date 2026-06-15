歌手でタレントの早見優が15日に自身のアメブロを更新。世界的なシンガーソングライターのジャネット・ジャクソンのコンサートを鑑賞したことを報告し、年齢を重ねることへの前向きな心境をつづった。【映像】早見優ら“花の82年組”が薬丸裕英の誕生日を祝福この日、早見は「昨夜はジャネット・ジャクソンのコンサートへ行ってきました！」と切り出し、コンサート会場での写真を公開。ステージでのジャネットの様子について、