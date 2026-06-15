自民党と日本維新の会の幹部は15日、都内のホテルで会談した。維新は今国会での成立を目指す、副首都法案や衆院の議員定数削減法案などを念頭に、成立のためには会期延長も辞さない考えを示した。与党が連立合意に基づいて今国会中の成立を目指している法案のうち、副首都法案は、自民党の一部から法案の修正を求める声が出ており、いまだ法案の提出に至っていない。また、議員定数削減法案についても、野党からの反発が大きく、成