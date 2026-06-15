バドミントンの志田千陽選手がオフの姿公開です。「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください〜」と14日に動画を公開した志田選手。朝のお目覚めからスタートした動画は、志田選手の大あくびで始まります。その後はご飯やお風呂、スキンケアする姿など日本への帰宅へ向けての準備や、お買い物する姿などが短いながら映されています。最後は「go back Japan」とウインクす