ジブリ映画「もののけ姫」のアシタカ役などで知られる声優で俳優の松田洋治（58）が15日、インスタグラムを更新。シェークスピア戯曲の翻訳者として知られる英文学者で演劇評論家の小田島雄志さんの訃報を受け、追悼した。松田は「本当に優しい先生でした。たくさん教わりました。20年以上、年に一作品以上ユーシー先生の言葉と向き合ってきた」と書き出し、小田島さんとのツーショット写真をアップ。「そして昨年からソーシー訳で