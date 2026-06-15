現役時代アヤックスやレアル・マドリード、トッテナムらでプレイした元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールト氏は、DFフィルジル・ファン・ダイクのコンディションについて言及した。2-2で終わった日本戦でファン・ダイクはリヴァプールで何度も見せてきた決定力の高さを見せつけ、51分に先制点をマークした。オランダ代表でもキャプテンを務める同選手は精神的支柱だが、ファン・デル・ファールト氏は日本戦でのパ