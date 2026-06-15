今シーズンのプレミアリーグを5位で終え、無冠に終わったリヴァプール。シーズンを通して安定したパフォーマンスを発揮できず、悔しい一年となった。そんなリヴァプールはアルネ・スロット監督の解任を決断し、新たにボーンマスを指揮していたアンドニ・イラオラ監督を迎えた。新監督の下、新チーム作りが注目されているなか、中盤の主力選手も退団する可能性があるという。すでにモハメド・サラー、アンドリュー・ロバートソン、