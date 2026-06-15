巨人の船迫大雅投手（29）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。可愛らしい一面をのぞかせた。この日のテーマは「緊張すること」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた2024年セ・リーグ新人王は「人前で話すことがメッチャ緊張します」と笑顔で即答。「マウンド以上に緊張しますね」と明かした。チームメートも恐れる？鬼の