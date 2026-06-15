俳優の藤木直人（53）が15日放送のTBS「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。「子供が行ってる学校が一緒」という有名人について語った。藤木はMCの料理家でタレント・和田明日香との面識を問われ「子供が行ってる学校が一緒なんです」と打ち明けた。「うちの真ん中の子が（和田の）一番上のお子さんと同じ学年だったんですけれど、6年間ずっと違うクラスだったんで」と親しく話