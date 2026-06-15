将棋の中村太地八段（38）が15日、結婚したことを自身のSNSなどで報告した。将棋のみならずYouTubeなど多彩に活動する中村八段の結婚に、羽生善治九段（55）ら将棋界から祝福の声が寄せられている。中村八段は「いつも応援してくださっている皆様へ私事で恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。これまで以上に研鑽を重ね、良い将棋が指せるようより一層盤上に全力を尽くしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほ