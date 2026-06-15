NHKサッカーの公式X（旧ツイッター）が15日に更新され、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）の“解説目次”を投稿し、話題を呼んでいる。公式Xは「本田圭佑さんの解説 もくじです画像と共にきょうの【日本 × オランダ】の試合を配信でお楽しみいただけます」とつづり、オランダ戦で本田が発言した解説“語録”を