JRAは15日、26年度の顕彰馬選定記者投票の結果を発表し、オジュウチョウサン（牡15、父ステイゴールド）が選定された。有効投票数157票のうち136票（得票率86.6％）を獲得し、選定基準の4分の3以上（118票以上）を得た。得票数一覧（左から馬名、得票数、得票率の順）は以下の通り。オジュウチョウサン136票86.6％ドウデュース65票41.4％ブエナビスタ65票41.4％モーリス64票40.8％シーザリオ50票31.8％