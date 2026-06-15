元イングランド代表GKポール・ロビンソン氏が、日本代表の戦いぶりに賛辞を送った。イギリスメディア『BBC』が伝えている。日本代表は14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度リードを許す展開となったが、中村敬斗のゴールと、コーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たった形で同点弾を奪い、2−2のドローに終わった。この試合が行われた『ダラス・スタジア